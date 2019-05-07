Азмун обратился к Кокорину

Форвард питерского "Зенита" Сердар Азмун выразил поддержку своему партнёру по команде Александру Кокорину, который с октября прошлого года находится в СИЗО.

"С нетерпением жду тебя на нашем чемпионском стадионе в скором времени", - написал Азмун в сторис инстаграма.

Напомним, что завтра суд вынесет приговор Кокорину и другим фигурантам уголовного дела.

Прокурор просит для футболиста наказание в виде лишения свободы сроком полтора года.

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