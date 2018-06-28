Азмун объяснил свое решение уйти из сборной Ирана в 23 года

Нападающий "Рубина" Сердар Азмун пояснил, почему он решил завершить выступления за сборную Ирана.

"В один момент моя мама практически выздоровела и я был счастлив. Но из-за постоянных оскорблений в мой адрес ее болезнь вновь обострилась. Я вынужден был сделать тяжелый выбор и выбрал свою мать.

Это очень сложное решение, но у меня есть причины, чтобы принять его. Моя мама сильно болеет и ей стало хуже", - написал Азмун в своем Instagram.

23-летний Азмун выступал за сборную Ирана с 2014 года, провел за нее 36 матчей и забил 23 гола.

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