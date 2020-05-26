Азмун опубликовал фото на фоне своей Lamborghini

2 Теги сердар азмунзенит санкт-петербург

Азмун опубликовал фото на фоне своей Lamborghini

Иранский форвард "Зенита" Сердар Азмун в инстаграме опубликовал снимок на фоне своего автомобиля марки Lamborghini Huracán.

"Тот, кто делает все возможное для достижения цели, достигнет всех своих желаний", - написал Азмун в соцсети.

Ранее футболист рассказал, что допускает уход из "Зенита".

В нынешнем сезоне форвард забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче чемпионата России.

Не пропустите: Сердар Азмун прокомментировал интерес со стороны "Наполи" и "Эвертона"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Одна встреча с Камазом - и нет твоей Ламбо)

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Или со столбом ...

Ответить

главное

Metaratings: наставник "Спартака" Тедеско нарушил карантин

Metaratings: наставник "Спартака" Тедеско нарушил карантин

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов