Азмун опубликовал фото на фоне своей Lamborghini

Иранский форвард "Зенита" Сердар Азмун в инстаграме опубликовал снимок на фоне своего автомобиля марки Lamborghini Huracán.

"Тот, кто делает все возможное для достижения цели, достигнет всех своих желаний", - написал Азмун в соцсети.

Ранее футболист рассказал, что допускает уход из "Зенита".

В нынешнем сезоне форвард забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче чемпионата России.

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