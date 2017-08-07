Азмун остаётся в "Рубине"

Нападающий "Рубина" Сердар Азмун остаётся в казанском клубе, сообщают российские СМИ.

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев попросил сохранить 22-летнего иранца, поэтому клуб отклонил предложения от "Байера" и "Лацио".

Напомним, что Азмун этим летом перешёл в "Рубин" из "Ростова" на правах свободного агента.

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