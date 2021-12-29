Азмун отказался перейти в "Севилью"
Фото: инстаграм Азмуна/Автор неизвестен
Будущее нападающего петербургского "Зенита" Сердара Азмуна остается неопределенным.
Как сообщает Матч ТВ, на переговоры в Санкт-Петербург прилетал спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи..
По информации источника, "Севилья" все еще намерена подписать иранского футболиста, Мончи уговаривал Сердара переехать в Испанию. "Ньюкасл" также интересуется игроком.
Также отмечается, что у Азмуна есть вариант с "Лионом", однако это не та возможность, которая интересна всем сторонам. Сообщается, что сам Сердар не хочет переезжать в Испанию, а предпочитает варианты с Англией и Германией.
Контракт игрока с "Зенитом" рассчитан до конца нынешнего сезона.
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