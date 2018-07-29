Азмун отменяет серию: "Рубин" впервые за пять лет дома обыгрывает "Краснодар"

Воскресным вечером любители футбола в Казани испытали чувство дежа-вю. Как и в прошлом году, новый сезон в Премьер-лиге открывал поединок местного "Рубина" и "Краснодара". Год назад гости смогли увезти победу из столицы Татарстана со счетом 2:1. Однако в этот раз болельщики "рубиновых" имели все основания рассчитывать на успех своей команды, ведь по ходу этого календарного года подопечные Курбана Бердыева потерпели в чемпионате лишь одно поражение.

Команды на хороших скоростях начали встречу, уже на первых минутах поучаствовав в парочке офсайдов. К пятой минуте "Рубин" подал первый угловой, а спустя еще четыре минуты открыл счет. Пошел навес в штрафную "Краснодара", где за мяч боролись Полоз и Рамирес. От последнего сфера отлетела точно на ногу Азмуну, который с линии штрафной положил мяч точно в угол ворот – 1:0.

Стоит отметить, что после гола подопечные Бердыева продолжили нагнетать. В одном из эпизодов Могилевец едва не убежал один на один, но не смог, как следует, обработать мяч. А вот вездесущий Азмун, полтайма терзавший оборону "горожан", вскоре заработал перспективный стандарт прямо на линии штрафной после контакта с Мартыновичем. Байрамян с 18-ти метров с правой укладывал сферу под правую "девятку", но Крицюк в каком-то феноменальном прыжке спасает и отбивает мяч.

И уж совсем неожиданно аккурат после получаса игры "Краснодар" сравнял счет. Пошел навес от Рамиреса с левого фланга на правый край штрафной, Байрамян с Флоресом пошли вдвоем на этот мяч, и сфера отскочила на 11-метровую отметку на Смолова. Федор на замахе уложил одного оппонента и спокойно с 10-ти метров пробил под левую "девятку". Там закрывал створ Уремович, который подставлял голову, но от нее и отлетела сфера в ворота – 1:1.

Этот гол выглядел нелогичным, или даже несправедливым, что и поспешили доказать игроки "Рубина". Как это не парадоксально, помог им в этом автор мяча в составе "горожан". Смолов получил пас в центральном круге и отдал пас назад к своей штрафной... точно на Сердара Азмуна. Иранец моментально стартовал, влетел в штрафную, убрал мяч под правую и покатил мимо Крицюка в ворота с пары метров – 2:1.

Но и на этом иранский форвард "Рубина" не успокоился. Отличный шанс сделать хет-трик Сердар имел после розыгрыша стандарта, открылся на дуге чужой штрафной, принял мяч, развернулся и с правой пальнул под левую стойку. Сфера на сантиметры разминулась со штангой.

Однако в раздевалку во время перерыва Азмун похоже не ходил. В дебюте второго тайма иранец снова мог отличиться. Полоз пяткой с правой бровки отдал точный пас на Сердара, который влетел в штрафную и пробивал с правого угла вратарской, но мяч срезался и ушел на трибуны.

А после этого "Рубин" закрылся и предложил сопернику продемонстрировать свои навыки в атаке. "Краснодар" и не очень-то готов был к этому, поэтому долгое время перекатывал мяч в центре поля. Лишь в середине тайма "горожанам" удалось создать действительно голевой эпизод. Рамирес навесил с левого фланга, а Смолов выиграл воздух в центре чужой штрафной и пробивал по дуге головой. Сфера перелетела через Джанаева, но ударилась об перекладину и ушла за пределы поля.

Вскоре Бердыев заменил лучшего игрока матча, выпустив вместо Азмуна Бухарова. Но от этого степень угроз воротам Крицюка не уменьшилась. Александр также рьяно оказывал давление на ворота гостей, и дал имел шанс забить. На 90-й минуте нападающий "Рубина" в окружении четырех защитников ухитрился в чужой штрафной принять мяч, обработать и пробить с левой с разворота, но там сфера задела ногу защитника "Краснодара" и оказалась в руках Крицюка.

Что до "горожан", то в течение заключительного отрезка матча они по сути имели один момент для взятия ворот. Получился проникающий пас в штрафную "Рубина", Флорес выбил сферу точно на Ивана Игнатьева, который укротил снаряд, убрал его на правый край вратарской и бил между ног Джанаеву, но не попал в створ с острого угла.

В целом победа "Рубина" оказалась заслуженной. Благодаря дублю Азмуна команда Бердыева прервала безвыигрышную домашнюю серию в матчах с "Краснодарах", которая длилась пять лет.

"Рубин" – "Краснодар" – 2:1

Голы: Азмун, 9 – 1:0. Смолов, 31 – 2:0. Азмун, 38 – 2:1.

"Рубин": Джанаев, Навас, Уремович, Флорес, Цаллагов, Байрамян, Камболов (Сорокин, 89), Коновалов, Могилевец, Полоз, Азмун (Бухаров, 72).

"Краснодар": Крицюк, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский (Игнатьев, 76), Каборе, Мамаев, Стоцкий, Перейра (Классон, 63), Вандерсон (Куэва, 64), Смолов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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