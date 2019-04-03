Азмун поддержал Кокорина в инстаграме
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун в инстаграме выразил поддержку Александру Кокорину, которому сегодня, 3 марта, продлили арест еще на полгода.
"Мы ждем тебя. Мы будем поддерживать тебя несмотря ни на что", - написал Азмун.
Напомним, что в октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. В результате их действий пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.
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