Азмун поддержал Кокорина в инстаграме

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Азмун поддержал Кокорина в инстаграме

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун в инстаграме выразил поддержку Александру Кокорину, которому сегодня, 3 марта, продлили арест еще на полгода.

"Мы ждем тебя. Мы будем поддерживать тебя несмотря ни на что", - написал Азмун.

Напомним, что в октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. В результате их действий пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

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