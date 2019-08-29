Азмун поделился ожиданиями от жеребьёвки группового этапа Лиги Чемпионов

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Азмун поделился ожиданиями от жеребьёвки группового этапа Лиги Чемпионов

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун высказался в преддверии жеребьёвки группового этапа Лиги Чемпионов сезона 2019/20.

"Лига Чемпионов - это очень важно не только для меня, но и для любого футболиста. Здесь самый высокий уровень, каждый старается себя проявить в таком турнире.

Что касается того, что "Зенит" в первой корзине, то в футболе никогда нельзя говорить о каком-то преимуществе. При выходе на поле все играют на максимуме, и мы со своей стороны тоже должны работать и выкладываться ради хорошего результата. Нет особой разницы, кто именно нам попадётся в группе. В Лиге Чемпионов все команды великие, и мы должны их уважать", - сказал Азмун.

Напомним, что жеребьёвка состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.

"Зенит" попал в первую корзину, поэтому соперниками "сине-бело-голубых" точно не станут "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Сити", "Барселона", "Бавария", "Ювентус" и ПСЖ.

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