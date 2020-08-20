Азмун поднялся на 9-е место в списке лучших бомбардиров "Зенита" в РПЛ

Теги зенит санкт-петербургсердар азмунроман широковалександр кержаковстатистика

Азмун поднялся на 9-е место в списке лучших бомбардиров "Зенита" в РПЛ

Форвард "Зенита" Сердар Азмун оформил дубль в матче 3-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

Эти два гола стали для иранца 28-м и 29-м в составе питерской команды в рамках чемпионата России.

По этому показателю нападающий сравнялся с Романом Широковым и теперь делит с ним девятое место в общем списке бомбардиров клуба в Премьер-лиге.

Лидирует в этом рейтинге с большим отрывом Александр Кержаков, забивший 122 мяча за "Зенит" в высшей лиге.

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