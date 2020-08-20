Азмун поднялся на 9-е место в списке лучших бомбардиров "Зенита" в РПЛ
Форвард "Зенита" Сердар Азмун оформил дубль в матче 3-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).
Эти два гола стали для иранца 28-м и 29-м в составе питерской команды в рамках чемпионата России.
По этому показателю нападающий сравнялся с Романом Широковым и теперь делит с ним девятое место в общем списке бомбардиров клуба в Премьер-лиге.
Лидирует в этом рейтинге с большим отрывом Александр Кержаков, забивший 122 мяча за "Зенит" в высшей лиге.
Не пропустите: "Зенит" имеет внушительную беспроигрышную серию в домашних матчах РПЛ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22