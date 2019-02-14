Азмун подшутил над бывшим одноклубником Сесаром Навасом

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Азмун подшутил над бывшим одноклубником Сесаром Навасом

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун подшутил над бывшим одноклубником Сесаром Навасом,  который сегодня объявил о завершении карьеры.

 "Наконец-то, я так давно ждал этой новости. Эта новость - большая радость и для меня, и для болельщиков. Ты закончил карьеру. Но ты любишь футбол и через год захочешь вернуться в "Рубин". А сейчас серьезно. Спасибо тебе большое, Сесар. Я очень многому у тебя научился. Ты помогал мне и на поле, и за его пределами. Я очень люблю тебя, капитан", - записал Азмун видеообращение к Навасу.

Азмун перешел из "Рубина" в "Зенит" в феврале 2019 года.

Не пропустите: Сесар Навас обратился к болельщикам "Рубина"| http://soccernews.ru

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