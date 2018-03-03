Нападающий "Рубина" Сердар Азмун показал последствия своей травмы.

Напомним, что 23-летний иранец получил рассечение под глазом в матче 21-го тура чемпионата России против "Анжи", вследствие чего досрочно покинул поле.

Фото: Травма Азмуна

В этом сезоне Азмун сыграл за "Рубин" 22 матча, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. | http://soccernews.ru