Азмун показал последствия своей травмы

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Азмун показал последствия своей травмы

Нападающий "Рубина" Сердар Азмун показал последствия своей травмы.

Напомним, что 23-летний иранец получил рассечение под глазом в матче 21-го тура чемпионата России против "Анжи", вследствие чего досрочно покинул поле.

Фото: Травма Азмуна

В этом сезоне Азмун сыграл за "Рубин" 22 матча, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. | http://soccernews.ru

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