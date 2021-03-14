Азмун показал яркое фото после крупной победы "Зенита" над "Ахматом"
Иранский нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун поделился фотографией с защитником Дугласом Сантосом после победы команды над "Ахматом" (4:0) в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.
"Мы лучшая команда", - написал Азмун в Instagram.
В поединке с грозненским клубом иранец забил гол с пенальти, а также отдал результативную передачу.
После 22 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России и опережает ближайшего преследователя на четыре очка.
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