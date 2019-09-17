Азмун получил травму в матче с "Лионом"

Форвард "Зенита" Сердар Азмун был травмирован в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лионом" (1:1; второй тайм).

Отметим, что в этой игре футболист забил гол на 41-й минуте, однако травмировался он до забитого мяча. Выйдя во втором тайме игрок сразу же попросил о замене. Вместо него на поле вышел Магомед Оздоев.

После 9 туров РПЛ Азмун забил 2 гола и сделал 2 ассиста за "Зенит".

21 сентября сине-бело-голубые сыграют с "Рубином" в рамках 10-го тура чемпионата России. Петербургский клуб с 20 баллами занимает 2 место в таблице.

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