Азмун получил вызов в сборную Ирана на ноябрьские матчи
Форварда "Зенита" Сердара Азмуна вызвали в сборную Ирана на ближайшие матчи, сообщает сайт клуба.
Напомним, что Азмун пропустил две последние игры против "Рубина" (1:2) и дортмундской "Боруссии" (0:2) из-за ангины. Ожидается, что футболист может вернуться к игре ЛЧ против "Лацио", которая запланирована на 4 ноября.
Сборная Ирана планирует провести два товарищеских матча, которые пройдут 12 и 17 ноября.
В этом сезоне на счету Азмуна шесть голов и один ассист в 13 играх.
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