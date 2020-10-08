Азмун помог Ирану обыграть Узбекистан в товарищеском матче

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Азмун помог Ирану обыграть Узбекистан в товарищеском матче

Сборная Ирана в товарищеском матче оказалась сильнее Узбекистан.

В составе иранцев голом отметился форвард "Зенита" Сердар Азмун, у соперника единственный мяч забил экс-игрок "Ростова" Эльдор Шомуродов.

Узбекистан - Иран - 1:2

Голы: Азмун, 44 - 0:1, Тареми, 52 (пенальти) - 0:2, Шомуродов, 55 - 1:2

В следующем матче Иран 13 октября встретится с Таджикистаном, Узбекистан днем ранее сыграет с ОАЭ.

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