Азмун помог "Зениту" обыграть "Црвену Звезду" в контрольном матче

"Зенит" минимально обыграл "Црвену Звезду" в контрольном матче в Австрии.

Победный гол забил форвард Сердар Азмун.

"Зенит" - "Црвена Звезда" - 1:0

Голы: Азмун, 38 - 1:0

"Зенит": Лунев, Жирков, Ракицкий, Иванович (к), Смольников, Нобоа, Оздоев, Ригони, Дриусси (Шатов, 60), Дзюба (Мостовой, 75), Азмун (Мусаев, 85).

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