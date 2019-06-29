Азмун помог "Зениту" обыграть "Црвену Звезду" в контрольном матче

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Азмун помог "Зениту" обыграть "Црвену Звезду" в контрольном матче

"Зенит" минимально обыграл "Црвену Звезду" в контрольном матче в Австрии.

Победный гол забил форвард Сердар Азмун.

"Зенит" - "Црвена Звезда" - 1:0

Голы: Азмун, 38 - 1:0

"Зенит": Лунев, Жирков, Ракицкий, Иванович (к), Смольников, Нобоа, Оздоев, Ригони, Дриусси (Шатов, 60), Дзюба (Мостовой, 75), Азмун (Мусаев, 85).

А еще: Азмун сделал выбор между Роналду и Дзюбой| http://soccernews.ru
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