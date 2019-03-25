Азмун помогал пострадавшим от наводнения в Иране

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун отправился в Иран, чтобы помочь пострадавшим людям после наводнения, передает твиттер петербургской команды.

19 и 20 марта в провинциях Голестан и Мазендеран шли проливные дожди, из-за чего выпало свыше трехсот миллиметров осадков. ​Есть погибшие.

Азмун родом из Голестана. В нынешнем сезоне футболист участвовал в 17 матчах, отметившись 6 голами и 4 результативными передачами.

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