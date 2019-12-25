Азмун попал в топ-100 игроков года по версии Marca

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун попал в список 100 лучший футболистов 2019 года по версии Marca.

24-летний иранец занял 91-е место в рейтинге.

Поводом для включения Азмуна в этот список стало то, что в составе сборной Ирана форвард вышел в полуфинал Кубка Азии, а также внес вклад в чемпионский сезон "Зенита".

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 18 матчах РПЛ, отметившись 7 голами и 5 ассистами.

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