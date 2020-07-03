Азмун повторил клубный рекорд "Зенита"

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун повторил достижение Хосе Саломона Рондона и Артёма Дзюбы.

Иранцу, венесуэльцу и россиянину потребовалось 36 матчей, чтобы забить 20 голов в РПЛ. Это лучший результат в истории клуба.

Автором рекорда в 2015 году стал Рондон, Дзюба добился аналогичного результата в 2016 году, а Азмун, соответственно, в 2020-м.

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