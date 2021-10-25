Азмун повторил рекорд Вагнера Лава в РПЛ

Теги зенит санкт-петербургсердар азмунвагнер лавстатистика

Азмун повторил рекорд Вагнера Лава в РПЛ

Фото твиттер "Зенита"

Нападающий питерского "Зенита" Сердар Азмун достиг отметки в 85 забитых мячей в рамках чемпионата России.

Сообщается, что это повторение рекорда результативности РПЛ среди легионеров. 

26-летний иранец повторил достижение бывшего форварда ЦСКА Вагнера Лава.

Впрочем, бразильцу потребовалось меньше матчей на 85 голов в российском чемпионате - 169 игр. Азмун, в свою очередь, провёл 203 встречи. 

Не пропустите: Дзюба сравнялся с лучшим бомбардиром в истории чемпионата России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

У Кумана есть три матча на исправление ситуации после поражения в Эль Класико

У Кумана есть три матча на исправление ситуации после поражения в Эль Класико

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов