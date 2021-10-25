Азмун повторил рекорд Вагнера Лава в РПЛ

Фото твиттер "Зенита"

Нападающий питерского "Зенита" Сердар Азмун достиг отметки в 85 забитых мячей в рамках чемпионата России.

Сообщается, что это повторение рекорда результативности РПЛ среди легионеров.

26-летний иранец повторил достижение бывшего форварда ЦСКА Вагнера Лава.

Впрочем, бразильцу потребовалось меньше матчей на 85 голов в российском чемпионате - 169 игр. Азмун, в свою очередь, провёл 203 встречи.

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