Азмун прилетел в Германию (видео). Директор "Байера" прокомментировал его трансфер

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Азмун прилетел в Германию (видео). Директор "Байера" прокомментировал его трансфер

Фото: инстаграм Азмуна\Автор неизвестен

Иранский новичок леверкузенского "Байера" Сердар Азмун прилетел в Германию, чтобы присоединиться к своему новому клубу, сообщает пресс-служба "аптекарей".

Спортивный директор "Байера" Симон Рольфес прокомментировал это событие и рассказал о некоторых деталях перехода.

"У Азмуна есть незначительного рода повреждения и был коронавирус. В течение следующих нескольких дней и недель мы будем работать, чтобы привести его в форму, и тогда он станет отличным дополнением для команды благодаря своим качествам.

Он получил визу в Тегеране и прибыл в Германию сегодня. Мы проведем осмотр его здоровья и посмотрим, каков его уровень работоспособности. Сейчас сложно что-то говорить на этот счет. Нам понадобится немного времени.

Не думаю, что он попадет в состав на воскресный матч. Я буду удивлен, если он приедет сюда в такой хорошей форме, что сразу попадет в состав на игру", - сказал Рольфес.

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