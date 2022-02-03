Азмун прилетел в Германию (видео). Директор "Байера" прокомментировал его трансфер
Фото: инстаграм Азмуна\Автор неизвестен
Иранский новичок леверкузенского "Байера" Сердар Азмун прилетел в Германию, чтобы присоединиться к своему новому клубу, сообщает пресс-служба "аптекарей".
Hallo, Sardar! #Azmoun | #Bayer04 | #Werkself pic.twitter.com/fI3LDrp17i— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) February 3, 2022
Спортивный директор "Байера" Симон Рольфес прокомментировал это событие и рассказал о некоторых деталях перехода.
"У Азмуна есть незначительного рода повреждения и был коронавирус. В течение следующих нескольких дней и недель мы будем работать, чтобы привести его в форму, и тогда он станет отличным дополнением для команды благодаря своим качествам.
Он получил визу в Тегеране и прибыл в Германию сегодня. Мы проведем осмотр его здоровья и посмотрим, каков его уровень работоспособности. Сейчас сложно что-то говорить на этот счет. Нам понадобится немного времени.
Не думаю, что он попадет в состав на воскресный матч. Я буду удивлен, если он приедет сюда в такой хорошей форме, что сразу попадет в состав на игру", - сказал Рольфес.
Также не пропустите: "Реал" сэкономит почти 100 миллионов евро на уходе Марсело, Иско и Бэйла. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Спартак" огласил заявку на Лигу Европы (фото)
-
Азмун прилетел в Германию (видео). Директор "Байера" прокомментировал его трансфер
-
Карвахаль: "Мбаппе будет носить нашу футболку"
-
Обамеянг рассказал о конфликте с Артетой
-
Лапорта рассказал о целях "Барселоны" на этот сезон
-
1
Руд Гуллит высказался о Левандовском и "Золотом мяче"
-
Кингсли Коман высказался о трансферах "Баварии"
-
"Реал" сэкономит почти 100 миллионов евро на уходе Марсело, Иско и Бэйла
-
Миодраг Божович высказался о подписании Деспотовича в "Арсенал"
-
"Барселона" теряет Лангле
-
Абубукар высказался о Салахе перед очным матчем
-
Зидан может зарабатывать в ПСЖ больше, чем получал в "Реале"
-
У Головина опять возникли проблемы со здоровьем
-
Уткин высмеял интервью Соболева
-
Обамеянг продолжит получать зарплату в "Арсенале"
-
Тренер "Сочи" Федотов оценил вероятность возвращения Кокорина
-
Два футболиста сборной Гондураса были заменены в матче с США из-за переохлаждения
-
Зидан согласится летом возглавить ПСЖ, но при одном условии
-
Соболев рассказал об амбициях "Спартака" на вторую часть сезона РПЛ
-
Защитник "Баварии" рискует пропустить ещё два месяца из-за проблем с сердцем
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20