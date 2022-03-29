Азмун принес Ирану победу в матче отбора ЧМ-2022
Фото: твиттер Сердара Азмуна/Автор неизвестен
В матче 10-го тура азиатского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Ирана на своем поле обыграла команду Ливана со счетом 2:0.
Победу иранцам принесли голы экс-нападающего "Рубина", "Ростова" и "Зенита" Сердара Азмуна, который сейчас выступает за "Байер", а также Алиреза Джаханбахша.
Стоит отметить, что Иран досрочно гарантировал себе попадание на чемпионат мира в Катаре.
Иран — Ливан — 2:0 (1:0)
Голы: Азмун, 35 - 1:0, Джаханбахш, 72 - 2:0
Не пропустите: Шмурнов ушел с "Матч ТВ". | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Гол Модрича помог Хорватии победить Болгарию
-
Мбаппе откажет "Барселоне". Он рассматривает только два варианта
-
Дракслер может перебраться в Испании
-
Зинченко может перейти в другой клуб АПЛ
-
"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" хотят перехватить трансферную цель "Реала"
-
Лапорта: "Барселона" уже оформила два трансфера"
-
Азмун принес Ирану победу в матче отбора ЧМ-2022
-
Балотелли сделал новую татуировку на лице (фото)
-
Лопетеги не возглавит "Манчестер Юнайтед"
-
Бензема и Менди рискуют пропустить ближайший матч "Реала" в Ла Лиге
-
На "Матч ТВ" прокомментировали уход Шмурнова
-
1
Шмурнов ушел с "Матч ТВ"
-
"Барселона" сомневается в трансфере Левандовского из-за возраста поляка
-
Дарио Срна раскритиковал решение Серии А, Бундеслиги и АПЛ по украинским футболистам
-
Комбаров готов бесплатно играть за "Спартак"
-
"Лидс" выставил ценник на Рафинью
-
Стали известны запросы Холанда по зарплате
-
Лапорта в восторге от Феликса
-
РФС опубликовал рейтинг клубов, которые больше всех платят посредникам. "Спартак" - лидер
-
"Бавария" сделала "суперпредложение" Мазрауи
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3