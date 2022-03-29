Азмун принес Ирану победу в матче отбора ЧМ-2022

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Азмун принес Ирану победу в матче отбора ЧМ-2022

Фото: твиттер Сердара Азмуна/Автор неизвестен

В матче 10-го тура азиатского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Ирана на своем поле обыграла команду Ливана со счетом 2:0.

Победу иранцам принесли голы экс-нападающего "Рубина", "Ростова" и "Зенита" Сердара Азмуна, который сейчас выступает за "Байер", а также Алиреза Джаханбахша.

Стоит отметить, что Иран досрочно гарантировал себе попадание на чемпионат мира в Катаре.

Иран — Ливан — 2:0 (1:0)

Голы: Азмун, 35 - 1:0, Джаханбахш, 72 - 2:0

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