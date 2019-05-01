Азмун признан лучшим игроком 26-го тура РПЛ

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун признан лучшим игроком 26-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт турнира.

24-летний футболист набрал наибольшее количество голосов в опросе в соцсети «ВКонтакте». За него проголосовали 15 106 человек (62,79%).

Иранский форвард опередил Матвея Сафонова из "Краснодара" (10,65%) и Джефферсона Фарфана из "Локомотива" (7,71%).

В матче 26-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" Азмун оформил дубль.

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