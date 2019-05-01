Азмун признан лучшим игроком 26-го тура РПЛ
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун признан лучшим игроком 26-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт турнира.
24-летний футболист набрал наибольшее количество голосов в опросе в соцсети «ВКонтакте». За него проголосовали 15 106 человек (62,79%).
Иранский форвард опередил Матвея Сафонова из "Краснодара" (10,65%) и Джефферсона Фарфана из "Локомотива" (7,71%).
В матче 26-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" Азмун оформил дубль.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|26
|57
|2
|Локомотив Москва
|26
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|26
|44
|5
|Арсенал Тула
|26
|39
|6
|Спартак Москва
|25
|39
|7
|Оренбург
|26
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|26
|35
|10
|Урал
|26
|33
|11
|Рубин
|25
|31
|12
|Динамо Москва
|26
|29
|13
|Крылья Советов
|26
|27
|14
|Уфа
|26
|25
|15
|Анжи
|26
|20
|16
|Енисей Красноярск
|26
|16