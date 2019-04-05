Азмун признан лучшим игроком "Зенита" в марте

Иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун признан лучшим игроком команды по итогам марта, сообщает официальный сайт клуба.

В марте Азмун провел шесть матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов.

В борьбе за эту награду форвард опередил полузащитника Вильмара Барриоса и защитника Юрия Жиркова, которые заняли, соответственно, второе и третье места.

Напомним, что 24-летний Азмун перешел в "Зенит" в зимнее трансферное окно из "Рубина". Сумма сделки составила 12 миллионов евро.

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