Азмун прокомментировал победу над "Уралом"

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Азмун прокомментировал победу над "Уралом"

Форвард "Зенита" Сердар Азмун рассказал, что думает о победном матче 12-го тура РПЛ с "Уралом" (3:1).

Отметим, что по итогам встречи иранец признан лучшем игроком команды.

"Матч был сложный, "Зенит" играет каждые три дня. Было тяжело с физической точки зрения. Но несмотря ни на что, мы продолжаем профессионально делать сою работу.

У нас отличный тренер и профессиональные игроки, при любых обстоятельствах тренер может вернуть нас в нужное русло", - сказал Азмун.

Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак также прокомментировал матч.

"Зенит" занимает 1 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 баллов, у "Урала" 14 очков и 9 строчка.

19 октября "Зенит" в рамках 13-го тура чемпионата России сыграет с "Ростовом". "Урал" в этот же день встретится с "Тамбовом".

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