Азмун прокомментировал победу "Зенита" в матче с "Крыльями Советов"

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун рассказал, что думает о матче 14-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (2:0). Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



"Матч был непростым. Играли против сильной команды с хорошим тренером. Но мы проанализировали игру соперника и четко выполняли установку.



Мы хорошо с Дзюбой понимаем друг друга. До матча обсуждали, что на подборах нужно быть внимательнее", - сказал Азмун.

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 32 балла.

В этом сезоне Азмун участвовал в 13 матчах чемпионата России, отметившись 4 голами и 5 ассистами.

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