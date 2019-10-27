Азмун прокомментировал победу "Зенита" в матче с "Крыльями Советов"
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун рассказал, что думает о матче 14-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (2:0). Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
"Матч был непростым. Играли против сильной команды с хорошим тренером. Но мы проанализировали игру соперника и четко выполняли установку.
Мы хорошо с Дзюбой понимаем друг друга. До матча обсуждали, что на подборах нужно быть внимательнее", - сказал Азмун.
"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 32 балла.
В этом сезоне Азмун участвовал в 13 матчах чемпионата России, отметившись 4 голами и 5 ассистами.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|13
|29
|2
|Локомотив Москва
|13
|29
|3
|Ростов
|14
|29
|4
|Краснодар
|13
|27
|5
|ЦСКА Москва
|13
|26
|6
|Урал
|14
|18
|7
|Крылья Советов
|13
|17
|8
|Рубин
|14
|16
|9
|Арсенал Тула
|14
|16
|10
|Уфа
|14
|16
|11
|Спартак Москва
|13
|15
|12
|Оренбург
|13
|14
|13
|Сочи
|14
|13
|14
|Ахмат
|14
|13
|15
|Динамо Москва
|13
|11
|16
|Тамбов
|14
|11