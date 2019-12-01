Азмун прокомментировал ситуацию вокруг Дзюбы

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун высказался об оскорблениях фанатов в сторону форварда Артема Дзюбы. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Мы с Артемом помогаем друг другу всегда, независимо от того, какой соперник.

Что касается ситуации с оскорблениями... Очень неприятно. Что Артем, что Акинфеев, что Черчесов очень много сделали для сборной России.

Я не понимаю, откуда могут взяться такие неприятные слова. Дзюба, конечно, не маленький, но какого его семье слушать это?

Напомним, что ранее Дзюбы подвергся оскорблениям со стороны фанатов во время матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Сан-Марино - Россия (0:5).

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