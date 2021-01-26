Азмун прокомментировал трансфер Кокорина в "Фиорентину"

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Азмун прокомментировал трансфер Кокорина в "Фиорентину"

Форвард питерского "Зенита" Сердар Азмун поделился мыслями о перспективах Александра Кокорина в "Фиорентине".

Напомним, что "фиалки" ещё в четверг договорились со "Спартаком" о трансфере 29-летнего футболиста. Подписание контракта с россиянином запланировано на сегодня.

"У Кокорина очень большой потенциал. Он может играть в любой лиге. От всей души желаю ему добиться успеха в Италии. Хочу, чтобы Саша с гордостью защищал честь своей страны и радовал болельщиков из России. Я всегда радуюсь за Алексея Миранчука, когда он забивает за "Аталанту", и буду радоваться голам Кокорина. Уверен, что после того случая Саша много что переосмыслил. Уверен и в том, что он способен добиться большего в футболе. Знаю, что у Кокорина прекрасная семья, знаю, что сейчас парень сфокусирован исключительно на ней и работе", - сказал иранец.

Кокорин и Азмун могли вместе играть за "Зенит", но питерский клуб решил избавиться от нападающего, который отсидел в тюрьме.

Не пропустите: Азмун не исключил скорый уход из "Зенита". | http://soccernews.ru
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