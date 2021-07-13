Азмун прокомментировал уход Черчесова из сборной России

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Нападающий питерского "Зенита" Сердар Азмун высказался о переменах на тренерском мостике сборной России.

"Считаю, что Черчесов заслуживает уважения за то, что сделал такую команду и добился очень хорошего результата на чемпионате мира. Но сейчас не получилось. Раз приняли такое решение, значит, надо было.

Бердыев в сборной? На мой взгляд, он один из лучших тренеров в России. Я хорошо знаю его. Думаю, ребята, которые работали с ним, такого же мнения. Но назначаю главного тренера, конечно, не я", - сказал Азмун.

Напомним, что РФС расторг контракт с Черчесовым во второй половине прошлой недели. Имя его преемника на посту главного тренера сборной России до сих пор неизвестно.

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