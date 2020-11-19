Азмун пропустит матч "Зенита" с "Ахматом"

Форвард "Зенита" Сердар Азмун, скорее всего, не сыграет в матче 15-го тура РПЛ с "Ахматом".

25-летний нападающий пропустил уже пять встреч. Игрок восстанавливается после ангины.

Возможно, на поле выйдет 23-летний Малком, который не играл с 3 октября из-за травмы.

Матч "Ахмат" - "Зенит" состоится 21 ноября в Грозном. Начало встречи - в 16:30 (мск).

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