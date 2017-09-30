Азмун провёл 100-й матч в РФПЛ

Форвард казанского "Рубина" Сердар Азмун принял участие в матче 12-го тура чемпионата России против "Амкара".

Эта игра стала для 22-летнего футболиста сотой в рамках РФПЛ. Напомним, что иранец кроме "Рубина" выступал за "Ростов".

В этих матчах Азмун забил 24 гола и сделал 10 результативных передач. | http://soccernews.ru