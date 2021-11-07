Азмун провел юбилейный матч за "Зенит"

Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен

Иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун провел свой 100-й матч за петербургский клуб.

Юбилейным для форварда стал матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом" (0:0).

"Для меня это очень радостно — играть за такой клуб. "Зенит" — великий клуб, здесь ко мне очень хорошо относятся, и я рад, что достиг этой цифры", - приводит слова Азмуна официальный сайт "Зенита".

26-летний Азмун выступает за "Зенит" с 2019 года. В 100 матчах за клуб он забил 61 гол и отдал 23 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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