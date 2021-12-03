Азмун прояснил ситуацию со своим будущим в "Зените"
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун допустил, что может остаться в питерском клубе и после завершения текущего сезона.
Напомним, что действующий контракт иранца с "сине-бело-голубыми" истекает в июне 2022 года.
"Понятно, что любой футболист хочет прогрессировать, играть в топовых лигах. Но я никогда не говорил, что не хочу оставаться здесь", - сказал Азмун.
В этом сезоне 26-летний футболист забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 19 матчах.
Не пропустите: Азмун высказался о выступлении "Зенита" в ЛЧ. | http://soccernews.ru
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