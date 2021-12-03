Азмун прояснил ситуацию со своим будущим в "Зените"

Теги зенит санкт-петербургсердар азмун

Азмун прояснил ситуацию со своим будущим в "Зените"

Фото инстаграм Сердара Азмуна

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун допустил, что может остаться в питерском клубе и после завершения текущего сезона.

Напомним, что действующий контракт иранца с "сине-бело-голубыми" истекает в июне 2022 года.

"Понятно, что любой футболист хочет прогрессировать, играть в топовых лигах. Но я никогда не говорил, что не хочу оставаться здесь", - сказал Азмун.

В этом сезоне 26-летний футболист забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 19 матчах.

Не пропустите: Азмун высказался о выступлении "Зенита" в ЛЧ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" намерена зимой усилить атаку двумя игроками

"Барселона" намерена зимой усилить атаку двумя игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов