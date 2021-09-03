Азмун рассказал, какие европейские клубы делали ему предложения летом

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Нападающий питерского "Зенита" Сердар Азмун назвал четыре клуба, которые проявляли к нему наиболее предметный интерес минувшим летом.

"У меня контракт с "Зенитом", поэтому клуб может помешать моему уходу, и я никак не повлияю на это. У меня были предложения от "Тоттенхэма", "Лиона", "Байера" и "Ромы", но они были отклонены", - рассказал иранец в интервью Persian Soccer.

Следующим летом Азмун станет свободным агентом, если "Зенит" не убедит его заключить новый контракт.

В текущем сезоне форвард забил 6 голов в 7 матчах. Клуб отказался продавать игрока из-за того, что не нашёл ему замену.

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