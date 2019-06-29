Азмун рассказал, какое футбольное правило ему не нравится

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун признался, что ему не нравятся офсайды.

"Какое правило я бы изменил в футболе? Хороший вопрос. Первый раз у меня такое спрашивают. Если уберут офсайды, будет намного легче!" - сказал иранец.

24-летний форвард перешёл из "Рубина" в "Зенит" в феврале этого года за 12 миллионов евро.

В составе "сине-бело-голубых" Азмун забил 12 голов и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

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