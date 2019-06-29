Азмун рассказал, какое футбольное правило ему не нравится

8 Теги зенит санкт-петербургсердар азмун

Азмун рассказал, какое футбольное правило ему не нравится

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун признался, что ему не нравятся офсайды.

"Какое правило я бы изменил в футболе? Хороший вопрос. Первый раз у меня такое спрашивают. Если уберут офсайды, будет намного легче!" - сказал иранец.

24-летний форвард перешёл из "Рубина" в "Зенит" в феврале этого года за 12 миллионов евро.

В составе "сине-бело-голубых" Азмун забил 12 голов и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

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Комментарии

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Крош
Крош

Правильно!

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Mutaloff
Mutaloff

Ты дебил?Если убрать правило оффсайд,то в штрафных будет скапливаться вся команда+тренеры по сути будут не нужны,ведь тактика в одном из пунктов и учитывает это правило,пропадет зрелищность и т.д,такое заявлять-все равно,что футбол не знать!

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Крош
Крош

Один защитник будет играть персонально против него.Легко!

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Крош
Крош

И что он сделает ? Будет требовать пенальти за то, что он просто игрок уефалоны

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Крош
Крош

За оскорбления бан.Никто скаливаться не будет.Ибо потом не успеют прервать контратаку.

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Крош
Крош

Игроуи будут продолжать играть по схемам,иначе устанут весь матч бегать от ворот до ворот

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Крош
Крош

Игроуи будут продолжать играть по схемам,иначе устанут весь матч бегать от ворот до ворот

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Mutaloff
Mutaloff

Ага,а как тебе другой вариант,к примеру,игроки Барсы,имеющие феноменальные дальние пасы,к примеру условный Суарес стоит на линии штрафной за защитниками,а Месси выдает за шиворот,такой футбол кому будет интересен,оффсайд заставляет задуматься команду,а грамотном продвижении атаки,твои мысли,как у 10-летнего школьника.

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