Азмун рассказал, куда он может уйти из "Зенита"

Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен

Иранский нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун порассуждал о возможном уходе из российского клуба.

"Мне нравятся Германия, Италия, Англия. Я действительно говорил, что хочу попробовать себя в других лигах, но это нормальное желание для любого спортсмена. Только так я на самом деле узнаю, перерос ли я российскую лигу.

Не вижу смысла переходить в другой российский клуб. Я играю в лучшей команде России, у меня великолепные отношения с болельщиками, тренерами, руководством клуба, партнёрами. В будущем всякое может быть, но прямо сейчас — точно не уйду в другой российский клуб", — приводит слова Азмуна "Спорт-экспресс".

В прошлом сезоне 26-летний Азмун провел за "Зенит" 29 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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