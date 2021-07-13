Азмун рассказал, куда он может уйти из "Зенита"
Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен
Иранский нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун порассуждал о возможном уходе из российского клуба.
"Мне нравятся Германия, Италия, Англия. Я действительно говорил, что хочу попробовать себя в других лигах, но это нормальное желание для любого спортсмена. Только так я на самом деле узнаю, перерос ли я российскую лигу.
Не вижу смысла переходить в другой российский клуб. Я играю в лучшей команде России, у меня великолепные отношения с болельщиками, тренерами, руководством клуба, партнёрами. В будущем всякое может быть, но прямо сейчас — точно не уйду в другой российский клуб", — приводит слова Азмуна "Спорт-экспресс".
В прошлом сезоне 26-летний Азмун провел за "Зенит" 29 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Зенит" теряет Азмуна. | http://soccernews.ru
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