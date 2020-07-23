Азмун рассказал о соперничестве с Дзюбой

Форвард питерского "Зенита" Сердар Азмун рассказал, есть ли соперничество между ним и нападающим Артёмом Дзюбой.

"У нас было здоровое и братское соперничество. Нет никакой разницы между моими и его 17 голами. При выборе лучшего бомбардира не должно быть разницы между мячами, забитыми с пенальти и с игры. Реализовывать одиннадцатиметровые удары - очень сложно. Идеальная ли мы связка? Для нападающих важно взаимопонимание - и у нас оно есть. Можно сказать, видим друг друга затылком", - сказал иранец.

Напомним, что Азмуна признали лучшим голеадором сезона РПЛ, а Дзюбу - лучшим ассистентом.

"Зенит" при этом досрочно стал чемпионов России во второй раз подряд.

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