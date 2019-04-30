Азмун рассказал, почему он завершил карьеру в сборной Ирана

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Азмун рассказал, почему он завершил карьеру в сборной Ирана

Форвард "Зенита" Сердар Азмун объяснил, почему он завершил международную карьеру.

"В этом нет вины болельщиков. Как футболист я понимаю, что сегодня тебя могут вознести, а завтра - раскритикуют. В свои 24 года я уже нахожусь в топ-5 лучших бомбардиров Ирана. Но были люди, которые оскорбляли меня и мою семью. Ни у кого нет таких прав.

Но я знаю из-за чего это произошло. Одна иранская команда меня недолюбливает и мой отец критиковал их, потому что хотел защитить меня. Во время ЧМ-2018 многим не нравилось, что я не забивал, однако наша сборная играла от защиты. Но я считаю, что я родился мужчиной и должен вести себя по-мужски. Поэтому и не стал никому отвечать", - цитирует Азмуна RT.

Напомним, что на ЧМ-2018 Иран финишировал на третьем месте в группе, пропустив вперед Испанию и Португалию.

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