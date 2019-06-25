Азмун, Ригони и Ракицкий - в старте на матч "Зенита" с "Левски"

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Азмун, Ригони и Ракицкий - в старте на матч "Зенита" с "Левски"

Стало известно, кто выйдет в стартовом составе "Зенита" на контрольный матч с болгарским "Левски".

Матч пройдет на стадионе "Куфштайн-Арена" в Австрии. Начало - в 19:0 (мск).

"Зенит": Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Мусаев, Нобоа, Ригони, Дриусси, Ерохин, Азмун. 

Напомним, по итогам минувшего сезона петербургский "Зенит" стал чемпионом России.

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