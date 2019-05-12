Азмун, Салах и Шакири попали в список "новых Месси"

Британское издание The Sun представило список из 24 футболистов, который считаются или ранее считались "новыми Месси". Стоит отметить, что в список попал иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун.

Полностью список выглядит так:

1. Английский Месси - Патрик Робертс ("Манчестер Сити", в данный момент выступает за "Жирону" на правах аренды)

2. Греческий Месси - Иоаннис Фетфацидис ("Арис")

3. Египетский Месси - Мохамед Салах ("Ливерпуль")

4. Индийский Месси - Лаллианзуала Шангте ("Дели Дайнамос")

5. Индонезийский Месси - Эги Маулана ("Лехия")

6. Иранский Месси - Сердар Азмун ("Зенит")

7. Ирландский Месси - Алан Джадж ("Ипсвич Таун")

8. Каталонский Месси - Жерар Деулофеу ("Уотфорд")

9. Косоварский Месси - Эдон Жегрова ("Базель")

10. Малазийский Месси - Фаиз Насир ("Селангор")

11. Мексиканский Месси - Диего Лайнес ("Бетис")

12. Мини Месси - Фран Кирби (женская команда "Челси")

13. Немецкий Месси - Марко Марин ("Црвена Звезда")

14. Нигерийский Месси - Станли Окоро (без клуба)

15. Норвежский Месси - Мартин Эдегор ("Реал", в данный момент выступает за "Витесс" на правах аренды)

16. Перуанский Месси - Рауль Руидиас ("Сиэтл Саундерс")

17. Тайский Месси - Чанатхип Сонгкрасин ("Консадоле Саппоро")

18. Турецкий Месси - Адбулкадир Омюр ("Трабзонспор")

19. Хорватский Месси - Ален Халилович ("Стандард")

20. Швейцарский Месси - Шердан Шакири ("Ливерпуль")

21. Шотландский Месси - Райан Голд ("Хиберниан")

22. Южноафриканский Месси - Тебого Тлолане ("Чиппа Юнайтед").



23. Южнокорейский Месси — Ли Сын У ("Верона")

24. Японский Месси - Такефуса Кубо ("Токио")

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