Азмун, Салах и Шакири попали в список "новых Месси"
Британское издание The Sun представило список из 24 футболистов, который считаются или ранее считались "новыми Месси". Стоит отметить, что в список попал иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун.
Полностью список выглядит так:
1. Английский Месси - Патрик Робертс ("Манчестер Сити", в данный момент выступает за "Жирону" на правах аренды)
2. Греческий Месси - Иоаннис Фетфацидис ("Арис")
3. Египетский Месси - Мохамед Салах ("Ливерпуль")
4. Индийский Месси - Лаллианзуала Шангте ("Дели Дайнамос")
5. Индонезийский Месси - Эги Маулана ("Лехия")
6. Иранский Месси - Сердар Азмун ("Зенит")
7. Ирландский Месси - Алан Джадж ("Ипсвич Таун")
8. Каталонский Месси - Жерар Деулофеу ("Уотфорд")
9. Косоварский Месси - Эдон Жегрова ("Базель")
10. Малазийский Месси - Фаиз Насир ("Селангор")
11. Мексиканский Месси - Диего Лайнес ("Бетис")
12. Мини Месси - Фран Кирби (женская команда "Челси")
13. Немецкий Месси - Марко Марин ("Црвена Звезда")
14. Нигерийский Месси - Станли Окоро (без клуба)
15. Норвежский Месси - Мартин Эдегор ("Реал", в данный момент выступает за "Витесс" на правах аренды)
16. Перуанский Месси - Рауль Руидиас ("Сиэтл Саундерс")
17. Тайский Месси - Чанатхип Сонгкрасин ("Консадоле Саппоро")
18. Турецкий Месси - Адбулкадир Омюр ("Трабзонспор")
19. Хорватский Месси - Ален Халилович ("Стандард")
20. Швейцарский Месси - Шердан Шакири ("Ливерпуль")
21. Шотландский Месси - Райан Голд ("Хиберниан")
22. Южноафриканский Месси - Тебого Тлолане ("Чиппа Юнайтед").
23. Южнокорейский Месси — Ли Сын У ("Верона")
24. Японский Месси - Такефуса Кубо ("Токио")
Не пропустите: Месси сбрил бороду после разгромного поражения "Барселоны" в матче с "Ливерпулем". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Азар ответил фанатам "Челси" на призывы продлить контракт
-
Только живи: "Анжи" опубликовал видео к 28-летию
-
1
Гаттузо: "Меня не волнует тот факт, что футболист послал меня"
-
Бенитес может возглавить "Рому"
-
Буффон намерен продолжить карьеру
-
Абрамович вошел в топ-10 самых богатых людей Великобритании
-
"Ювентус" показал форму на новый сезон
-
Зидан: "Я не единственный, кому нравится Погба"
-
"Ювентус" может подписать Алексиса Санчеса
-
Чемпионский кубок РПЛ прибыл на стадион "Зенита"
-
Песнь льда и пламени. Как Фареры стали настоящей футбольной нацией
-
Агент назвал позором отсутствие Бэйла в заявке "Реала"
-
ПСЖ и "Атлетико" вступили в борьбу за Ришарлисона
-
Видео: красивый финт Неймара в матче с "Анже"
-
Гвардиола: "Перед матчем с "Брайтоном" спал как младенец"
-
1
Вальверде: "Я всегда ощущал поддержку руководства "Барселоны"
-
1
Азмун, Салах и Шакири попали в список "новых Месси"
-
Адвокат: "Кокорин не будет отбывать срок в хозяйственном отряде СИЗО"
-
Агент: "Каррера просил отдать Глушакова в аренду, но "Спартак" отказал"
-
Денисов может покинуть "Локомотив" летом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал Лондон
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|36
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|37
|15