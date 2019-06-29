Азмун сделал выбор между Роналду и Дзюбой

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун сравнил своего партнёра по атаке питерской команды Артёма Дзюбу и форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Дзюба или Роналду? Это серьёзный вопрос? Дзюба - мой очень-очень хороший друг. Я его очень люблю и хочу, чтобы он играл лучше, чем Роналду. И не только я - моя семья тоже его очень любит. Но если сравнивать Дзюбу и Роналду по игровым качествам, то выберу, конечно, Криштиану", - сказал Азмун.

В минувшем сезоне 30-летний Дзюба сыграл за "Зенит" 37 матчей, забил 13 мячей и сделал 17 результативных передач.

34-летний Роналду, в свою очередь, отличился 28 голами и 10 ассистами в 43 играх за "Ювентус".

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