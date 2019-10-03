Азмун сфотографировался с Кокориным, который вышел из тюрьмы
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун опубликовал совместное фото с одноклубником форвардом Александром Кокориным.
Иранец поделился фотографией в своем Instagram.
Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин и его брат Кирилл, полузащитник "Ростова" Павел Мамаев, а также их общий друг Александр Протасовицкий избили трех человек в Москве. С тех пор компания находилась под стражей, сначала в СИЗО "Бутырка", а затем в колонии общего режима в белгородской области. 17 сентября Мамаев и Кокорины вышли на свободу по условно-досрочному освобождению. Протасовицкий по-прежнему остается в тюрьме.
После выхода на свободу 28-летний Кокорин подписал с "Зенитом" контракт до окончания сезона. Впрочем, футболист может быть заявлен для участия в матчах российских турниров только в зимнее трансферное окно.
Не пропустите: Кокорин сфотографировался с игроками "Зенита" после победы в матче с "Бенфикой". | http://soccernews.ru
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