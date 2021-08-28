Азмун согласился перейти в "Лион"
Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен
Нападающий сборной Ирана и петербургского "Зенита" Сердар Азмун согласился перейти в "Лион", сообщает L’Equipe.
По сведениям источника, футболист уже согласовал с французским клубом условия личного контракта и созвонился с главным тренером лионцев Петером Босом.
Впрочем, клубам нужно еще договориться по сумме трансфера. "Зенит" оценивает форварда в 25 миллионов евро, но "Лион" не готов платить больше 15 миллионов, так как контракт игрока истекает через год.
В нынешнем сезоне 26-летний Азмун провел за "Зенит" семь матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.
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