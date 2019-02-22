Азмун стал лучшим иранским бомбардиром в истории еврокубков

Теги зенит санкт-петербургсердар азмун

Азмун стал лучшим иранским бомбардиром в истории еврокубков

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун оформил дубль в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче".

Теперь в активе экс-игрока "Ростова" и "Рубина" 8 голов в еврокубковых турнирах. Это лучший показатель среди всех иранцев.

Азмун опередил Али Даеи, в активе которого 6 мячей.

Отметим, что Даеи в своё время выступал в Европе за "Арминию Билефельд", "Баварию" и "Герту".

Не пропустите: Азмун вошёл в число претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы. | http://soccernews.ru

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