Азмун стал лучшим иранским бомбардиром в истории еврокубков
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун оформил дубль в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче".
Теперь в активе экс-игрока "Ростова" и "Рубина" 8 голов в еврокубковых турнирах. Это лучший показатель среди всех иранцев.
Азмун опередил Али Даеи, в активе которого 6 мячей.
Отметим, что Даеи в своё время выступал в Европе за "Арминию Билефельд", "Баварию" и "Герту".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10