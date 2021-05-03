Азмун становил рекорд "Зенита"
Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен
Иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун установил рекорд петербургского клуба.
Азмун сделал хет-трик в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (6:1) и на его счету стало 50 голов в 82 матчах за "Зенит". Иранец стал первым, кто добрался до этой отметки за столь малое количество матчей. 50 голов за "Зенит" ранее забивали 15 футболистов и каждому из них пришлось провести для этого более 100 матчей.
В нынешнем сезоне 26-летний Азмун провел за "Зенит" 28 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с российским клубом действует до лета 2022 года.
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