Азмун становил рекорд "Зенита"

Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен

Иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун установил рекорд петербургского клуба.

Азмун сделал хет-трик в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (6:1) и на его счету стало 50 голов в 82 матчах за "Зенит". Иранец стал первым, кто добрался до этой отметки за столь малое количество матчей. 50 голов за "Зенит" ранее забивали 15 футболистов и каждому из них пришлось провести для этого более 100 матчей.

В нынешнем сезоне 26-летний Азмун провел за "Зенит" 28 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с российским клубом действует до лета 2022 года.

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