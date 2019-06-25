"Зенит" в своем твиттере опубликовал видео, на котором нападающие Артем Дзюба и Седар Азмун подшучивают друг над другом.

"У меня есть техника, я - не Дзюба", - сказал Азмун, забив гол в пустые ворота.

"Он не иранец, он - туркмен", - ответил Дзюба.



Сегодня, 25 июня, "Зенит" сыграет с болгарским "Левски" в рамках контрольного матча. Начало - в 19:00 (мск).

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