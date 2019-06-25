Азмун: "У меня есть техника, я - не Дзюба"

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Азмун: "У меня есть техника, я - не Дзюба"

"Зенит" в своем твиттере опубликовал видео, на котором нападающие Артем Дзюба и Седар Азмун подшучивают друг над другом. 

"У меня есть техника, я - не Дзюба", - сказал Азмун, забив гол в пустые ворота.

"Он не иранец, он - туркмен", - ответил Дзюба.


Сегодня, 25 июня, "Зенит" сыграет с болгарским "Левски" в рамках контрольного матча. Начало - в 19:00 (мск). 

А еще: Азмун назвал одноклубников по "Зениту" "колхозом"| http://soccernews.ru
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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Что не говори, а последнее время, в Зените такая атмосфера, что любая скандальная помойка, вроде спартака и рядом не стоит.

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Arsenal Fan
Arsenal Fan

Одна скандальная крыса обитает как раз в Зените и она ещё даст о себе знать)

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

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