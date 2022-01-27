Азмун удалился из командного чата "Зенита"

Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен

Иранский нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун удалился из командного чата команды, сообщает Sport24.

Футболист надеется, что в ближайшее время он перейдет в леверкузенский "Байер", с которым он заключил контракт, вступающий в силу летом. Для этого немецкому клубу нужно договориться с "Зенитом" по сумме трансфера.

В нынешнем сезоне 27-летний Азмун провел за "Зенит" 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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