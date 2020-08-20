Азмун установил рекорд "Зенита"

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Азмун установил рекорд "Зенита"

Во вчерашнем матче с ЦСКА форвард питерского "Зенита" Сердар Азмун забил два гола.

Таким образом, иранец достиг отметки в 50 результативных действий в составе "сине-бело-голубых" - 36 мячей + 14 ассистов.

Для этого нападающему потребовалось всего 58 игр - это лучший результат в истории клуба.

Азмун побил рекорд бразильца Халка, который поучаствовал в 50 голах "Зенита" в 59 матчах.

Не пропустите: Азмун поднялся на 9-е место в списке лучших бомбардиров "Зенита" в РПЛ. | http://soccernews.ru
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