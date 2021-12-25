Азмун - в команде года Азии по версии IFFHS

Фото инстаграм Сердара Азмуна

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) огласила свою символическую сборную Азии по итогам 2021 года.

В команду попал иранский нападающий питерского "Зенита" Сердар Азмун.

Вратарь: Мэтью Райан (Австралия / "Реал Сосьедад");

Защитники: Такехиро Томиясу (Япония / "Арсенал"), Хоссейн Канаани (Иран / "Аль-Ахли"), Абделькарим Хассан (Катар / "Аль-Садд"), Яссер аль-Шахрани (Саудовская Аравия / "Аль-Хиляль");

Полузащитники: Такефуса Кубо (Япония / "Мальорка"), Юя Осако (Япония / "Вердер"), У Лэй (Китай / "Эспаньол");

Нападающие: Али Мабхут (ОАЭ / "Аль-Джазира"), Сердар Азмун (Иран / "Зенит"), Сон Хын Мин (Южная Корея / "Тоттенхэм");

Тренер: Леонарду Жардим (Португалия / "Аль-Хиляль").

Не пропустите: IFFHS объявила символическую сборную года. | http://soccernews.ru