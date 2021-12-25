Азмун - в команде года Азии по версии IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) огласила свою символическую сборную Азии по итогам 2021 года.
В команду попал иранский нападающий питерского "Зенита" Сердар Азмун.
Вратарь: Мэтью Райан (Австралия / "Реал Сосьедад");
Защитники: Такехиро Томиясу (Япония / "Арсенал"), Хоссейн Канаани (Иран / "Аль-Ахли"), Абделькарим Хассан (Катар / "Аль-Садд"), Яссер аль-Шахрани (Саудовская Аравия / "Аль-Хиляль");
Полузащитники: Такефуса Кубо (Япония / "Мальорка"), Юя Осако (Япония / "Вердер"), У Лэй (Китай / "Эспаньол");
Нападающие: Али Мабхут (ОАЭ / "Аль-Джазира"), Сердар Азмун (Иран / "Зенит"), Сон Хын Мин (Южная Корея / "Тоттенхэм");
Тренер: Леонарду Жардим (Португалия / "Аль-Хиляль").
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