Азмун в летнее трансферное окно может перейти в АПЛ

Теги зенит санкт-петербургсердар азмунарсенал лондонэвертон

Азмун в летнее трансферное окно может перейти в АПЛ

Форвард "Зенита" Сердар Азмун этим летом может перейти в европейский клуб. Об этом сообщает Area Napoli.

По данным источника, представители иранца хотят предложить футболиста "Арсеналу" и "Эвертону". Сам нападающий хочет предложить карьеру в Англии.
Вчера, 19 апреля, стало известно, что "Наполи" предложил Азмуну пятилетний контракт.

"Зенит" готов отпустить Азмуна за 30-35 миллионов евро. В игроке также заинтересованы "Атлетико", "Севилья", "Вест Хэм" и "Лестер".

А еще: "Рубин" хорошо заработает на уходе Азмуна из "Зенита"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Уволить тер Штегена, вернуть Неймара и Тьяго, избавится от французов: испанские СМИ рассказали о новых сенсационных планах "Барселоны"

Уволить тер Штегена, вернуть Неймара и Тьяго, избавится от французов: испанские СМИ рассказали о новых сенсационных планах "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов