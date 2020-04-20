Азмун в летнее трансферное окно может перейти в АПЛ

Форвард "Зенита" Сердар Азмун этим летом может перейти в европейский клуб. Об этом сообщает Area Napoli.



По данным источника, представители иранца хотят предложить футболиста "Арсеналу" и "Эвертону". Сам нападающий хочет предложить карьеру в Англии.

Вчера, 19 апреля, стало известно, что "Наполи" предложил Азмуну пятилетний контракт.

"Зенит" готов отпустить Азмуна за 30-35 миллионов евро. В игроке также заинтересованы "Атлетико", "Севилья", "Вест Хэм" и "Лестер".

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